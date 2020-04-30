Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi Rum ailelere gıda yardımı

30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Salgın dolayısıyla yardım çalışmaları düzenleyen Kızılay, azınlık cemaatlerine de desteğini sürdürüyor.
Kızılay bu kapsamda Fatih ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi Rum aileler için hazırladığı temel ihtiyaç malzemeleri içeren 100 gıda kolisini, Altımermer Rum Ortodoks Kilisesi'ne teslim etti.
Teslim töreninde konuşan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Kızılay olarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan dünyanın birçok bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini söyledi.
İstanbul'daki ihtiyaç sahibi, evden çıkamayan 65 yaş ve üstü Rum ailelere de dünyanın birçok bölgesinde dağıttıkları gıda kolilerinden getirdiklerini aktaran Tan, "Kızılay kavurmalarından getirdik, hijyen setlerinden getirdik. Burada onları teslim ediyoruz. Onlar da ihtiyaç sahibi Rum vatandaşlara ulaştıracaklar." diye konuştu.
- "Her zaman desteğinizi görüyoruz"
Altımermer Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Stelyo Gülgün de Türk Kızılay'a teşekkür ettiğini belirterek, "Dünyamızın ve ülkemizin geçirdiği Kovid-19 hastalığında bize bu ülkenin bir parçası olduğumuzu hatırlattınız. Her zaman desteğinizi görüyoruz. Sizin nezdinizde çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kilisenin kıdemli pederi Yorgo Kasapoğlu ise 5 yıldan bu yana Türk Kızılay ile kiliselerinin ortak çalışmalarının sürdüğünü anlatarak, "Özellikle de bu pandemi sürecinde. 65 yaş ve üstü evden çıkamayan vatandaşlarımız için böyle bir çalışmayı hem biz uygun gördük hem de Kızılay'ın bunu uygun görmesiyle böyle bir etkinliğe kalkışıldı. Kendilerine çok teşekkür ederiz çünkü ne zaman böyle bir talep olsa ilk sırada koşuyorlar. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Belki burada gördükleriniz küçük gözükebilir ama insan olmak adına çok büyük bir çalışma. O yüzden de bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
,Sümeyye Dilara Çelik
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