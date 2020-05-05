Türk Kızılay'dan Gazze'ye ramazan yardımı - GAZZE

AA

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, halkın büyük çoğunluğunun işsiz olduğu Gazze'de de görülen Kovid-19 vakaları herhangi bir ölüme yol açmazken işsizliği daha da arttırdı.Gazze'nin yaşadığı insanlık dramını dindirmek için halkın yardım eliyle uzun soluklu projeler gerçekleştiren Türk Kızılay da bölge halkının acil ihtiyaçlarını karşılayarak hayata tutunabilmelerini sağlıyor.Ramazan yardımları kapsamında 6 bin 500 gıda kolisi hazırlayan Türk Kızılay, gıda malzemelerini de bölgenin ekonomisine destek vermek amacıyla yerelden tedarik etti. Beyt Hanun, Beyt Lahya, orta bölge, Han Yunus ve Refah olmak üzere Gazze şeridinin kuzeyinden güneyine her bölgesine ulaşmak için çalışan Türk Kızılay, yetimler de dahil olmak üzere dağıttığı gıda kolileriyle 39 bin insana aş oluyor.- "Gazze'de 39 bin insana merhamet elimizi uzatıyoruz"Koronavirüs salgını sonrasında ramazan yardımlarının büyük bir bölümünün yurt içine ayrıldığını belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı planladığımız ramazan yardımlarıyla yurt dışında ise 500 bin kardeşimize ulaşacağız. Yurt dışında yardım ulaştırdığımız 16 ülkenin arasında yer alan Filistin'in abluka altındaki Gazze şehrinde ise gıda yardımlarımız sürüyor. Gazze'de dağıttığımız 6 bin 500 gıda kolisiyle 39 bin insana milletimizin merhamet elini uzatıyoruz. Hayırseverlerimizin yardımları Filistin Kızılayı'nın kapasitesini arttırmak için yaptığımız Afet ve Lojistik Merkezinden ve ekiplerimizin kapı kapı dolaşmasıyla dağıtılıyor." ifadelerini kullandı.Kınık, yıl içinde düzenli olarak yardım edilen ve kapasitesi artırılan El Emel Yetimhanesi'ndeki çocuklara da ramazan yardımlarının ulaştırıldığını dile getirerek, hayırseverlerin desteğiyle bayram öncesinde verilecek bayramlıklarla da yetimlerin yüzlerini güldüreceklerini kaydetti.Türk Kızılay, Gazze'de İsrail'in uyguladığı ambargo sonrasında başlayan süreçten bu yana yerleşik delegasyonu aracılığıyla sağlık, gıda, hijyen, tarım, inşaat ve geçim kaynaklarının canlandırılması gibi birçok alanda ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Türk Kızılay ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak adına gerçekleştirdiği yardım çalışmalarına aralıksız devam edecek.