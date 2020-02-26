26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Kızılay'dan Elazığ'daki depremzedeler için "sosyal market"
- Türk Kızılay tarafından depremin yaşandığı Elazığ'da açılan markette vatandaşların gıda, giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi ihtiyacı ücretsiz karşılanıyor - Türk Kızılay Sosyal Hizmetler Direktörlüğü Proje Sorumlusu İlkay Bucak: - "Artık acil ve akut dönem çalışmaları tamamlandığı için iyileştirme eylem planlarımızı devreye soktuk"
Türk Kızılay tarafından oluşturulan ve Elazığ'daki depremzedelerin gıda, giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı "sosyal market" hizmete açıldı.
Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.
Bu kapsamda Türk Kızılay'ın Akpınar Mahallesi Kolordu Caddesi'nde başlattığı uygulama kapsamında açılan sosyal marketten depremzede ailelerin kendileri için belirlenen saatte gıda, giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi gibi ihtiyacı olan ürünleri seçip, alması sağlanıyor.
Türk Kızılay Sosyal Hizmetler Direktörlüğü Proje Sorumlusu İlkay Bucak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren Türk Kızılay olarak depremzedelerin yardımına koştuklarını söyledi.
Bütün ekipleri ile sahada olduklarını ve bu süreçte ulaşmadıkları kimse kalmadığını belirten Bucak, "Artık acil ve akut dönem çalışmaları tamamlandığı için iyileştirme eylem planlarımızı devreye soktuk. Çünkü artık afet dönemi bitti. Bütün acil ihtiyaçlar karşılandı. İnsanlar yavaş yavaş konteynerlere yerleşmeye başladı. Çadırlar kaldırılıyor. Yemek dağıtımlarımız devam ediyor ama insanların normal yaşamlarına dönmeleri gerekiyor." diye konuştu.
İnsanların psikolojik olarak da normalleşmesi gerektiğini anlatan Bucak, bu süreci hızlandırmak adına herkesin rahatlıkla ulaşabilmesi adına kent merkezinde sosyal market açtıklarını kaydetti.
Bucak, marketin iki ay boyunca hizmet vereceğini vurgulayarak, "İlk etap da ihtiyaç sahiplerinden gelen talepleri değerlendiriyoruz. Daha önce yardım alıp almadığı durumuna bakıyoruz. Sosyal Yardım Bilgi sisteminden kontrollerini yapıyoruz. Buna göre kişileri mağazamıza SMS yöntemi ile davet ediyoruz." dedi.
Markete gelen ihtiyaç sahibi depremzedelerin normal mağazadan alışveriş yapıyor gibi hissetmesini sağladıklarına işaret ederek, şunları söyledi:
"İhtiyaç tespitini yaptıktan sonra kişileri 15 dakika ara ile davet ediyoruz. Depremzedeleri davet ettikten sonra ön kayıtlarını yapıyor, kimin ne kadar yardım alacağını belirliyoruz. Sonra kişileri bilgilendiriyoruz, malzemelerini seçiyorlar. İstediklerini, ihtiyacı olan ürünleri alıyorlar. Çünkü marketimizde giyimden gıdaya hijyen malzemelerinden bebek bezine kadar her şey bulunuyor. İhtiyaçlarına göre, hane ve birey sayısına göre ihtiyaçlarını seçiyorlar. Malzemelerini alıp buradan güler yüzle ayrılıyorlar. "
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