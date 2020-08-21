Türk Kızılay'dan çölyak hastası Berfin'e doğum günü sürprizi - TUNCELİ

Türk Kızılay gönüllüleri, ilçeye bağlı Yeşilyazı köyünde ikamet eden çölyak hastası Dinler'in doğum günü olduğunu öğrenince Berfin'e sürpriz yapmak için harekete geçti.Elazığ'da glutensiz doğum günü pastası hazırlatıp Dinler'in ailesinin yaşadığı eve gelen ekipler, burada ileride okuyup avukat olma hayali kuran Berfin'in doğum gününü kutladı.Berfin Dinler, AA muhabirine, sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirtti.Görevlilere teşekkür eden Dinler, "Bana bulamadığım glutensiz pastayı getirdiler. Çok mutlu oldum ve iyi ki geldiler." dedi.Türk Kızılay gönüllüsü Ferhat Güven de kentte çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşların doğum günü pastası alacakları bir yer olmadığını söyledi.Doğum günü pastasını bu nedenle Elazığ'dan sipariş ettiklerini ifade eden Güven, şunları kaydetti:"Glutensiz pastamızı alıp kardeşimizin doğum gününü kutlamak için yollara düştük. İlimizde tespit ettiğimiz 84 vatandaşımız çölyak hastalığı ile mücadele ediyor. Bu vatandaşlarımız için bundan sonra aileleriyle bir araya gelip bu dayanışmayı büyüteceğiz. Türk Kızılay ailesi olarak her daim sahada etkin ve kararlı bir çalışma yapacağız. Türk Kızılay Tunceli Şube Başkanımız Gökhan Arasan'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz."Tunceli Çölyak Platformu Sözcüsü Özlem Aygül de kentte birçok çölyak hastası çocuğun bulunduğunu ve onların mutluluğuna ortak olmak için bu tarz etkinliklere devam edeceklerini dile getirdi.
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