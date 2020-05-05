Türk Kızılay'dan cemevine gıda yardımı

AA

Salgın dolayısıyla yardım çalışmaları düzenleyen Kızılay, Esenler Ana Fatma Cemevi’ne 1.000 kişilik gıda kolisi ve hijyen seti ulaştırdı.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, "Cemevindeki kardeşlerimizin yanında olmak için buradayız. Gıda kolisi ile Kızılay kavurması ve el dezenfektanı da getirdik.Teslim ediyoruz onlar da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracaklar." diye konuştu.

Esenler Ana Fatma Cemevi Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Balo da şunları söyledi:

"Bu günlerde zor bir dönemden geçiyoruz, dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz salgınla mücadele ediliyor. Türk Kızılay'ın Cemevine yardım kolilerini ulaştırdılar, biz de bunu buradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."