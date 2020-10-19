Türk Kızılay'dan, Azerbaycan'a ikinci yardım sevkiyatı

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalarda evleri zarar gören Azerbaycanlı ihtiyaç sahipleri için yardım çalışmaları devam ediyor.
Azerbaycan'a yapılacak ikinci yardım sevkiyatı için kış aylarının yaklaştığı günlerde elzem olan malzemelerin hazırlığını yapan Türk Kızılay ekipleri, evlerinden, eşyalarından, kıyafetlerinden ayrı kalan ihtiyaç sahipleri için kışlık kıyafetleri ve diğer malzemeleri tırlara yükledi.
Türk Kızılayın, 4 tır hazırladığı ikinci yardım konvoyunda, mont, kazak, bot, atkı, bere, kişisel ve genel temizlik malzemelerini içeren hijyen kiti, dezenfektan, siperlik, battaniye, yatak ile mutfak seti yer aldı.
Yardım malzemeleriyle doldurulan 4 tır, bugün İstanbul'dan hareket edecek.
Dağıtım çalışmalarının yanı sıra bölgede ihtiyaç tespiti de yapan Kızılay ekipleri yardım malzemelerinin bölgeye ulaşmasıyla birlikte kışlık ihtiyaçların dağıtımını yapacak.
- Dağıtımlar sürüyor
Türk Kızılay'ın, çatışmalardan etkilenen siviller için Azerbaycan'a gönderdiği ilk 4 tır dolusu insani yardımın dağıtımları da sürüyor. İlk olarak Fuzuli kentine ulaşan ekipler, burada Ulduz Çocuk Kreş Okulu'na sığınan Azerbaycanlılara yaptığı dağıtımın ardından Ağcabedi'ye ulaştı.
Berde bölgesindeki Ağdan Kuzanlı kasabasına da ulaşan Türk Kızılay ekipleri, evleri zarar gören Azerbaycanlı ihtiyaç sahiplerine çadır kurulumu da yaptı. Kızılay ekipleri burada, battaniye, yatak, mutfak seti ve hijyen malzemelerini de ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Daha sonra Terter, Goranboy ve Gence bölgelerine de ulaşan ekipler buralarda da dağıtımlarını tamamladı.
Çatışmaların başladığı ilk andan itibaren çalışmalarda bulunan ve ihtiyaç sahipleri için yardım malzemeleri sevk eden Türk Kızılay, savaş ortamında evlerinden ayrı kalan daha çok insana yardım ulaştırmak için de "Vaxt Qardaşa Köməylik Vaxtıdır Göster Kardeşliğini Türkiye" sloganıyla yardım kampanyası yürütüyor.
Hayırseverler, kış aylarının yaklaştığı bu günlerde Azerbaycanlı ihtiyaç sahiplerinin hayatlarını sürdürebilmelerine destek olmak için www.kizilay.org.tr web sitesindeki bağış sayfasını kullanabilirler. Ayrıca 168 ücretsiz çağrı hattından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, Kızılay şubelerinden, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından bağışta bulunulabiliyor. Tüm GSM operatörleri üzerinden de 2868'e "Azerbaycan" yazıp sms gönderilerek de 10 lira bağış yapılabiliyor.
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