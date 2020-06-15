Türk Kızılay, Bingöl'deki deprem bölgesine intikal etti

AA

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay ekipleri bölgeye intikal etti.

AFAD, UMKE, 112 Acil, itfaiye ve jandarma gibi kamu otoriteleriyle birlikte Türk Kızılay da depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçti.

İlk olarak 40 personel ve 30 gönüllüyle sahadaki çalışmalarını yürüten Kızılay, 12 öncü/haberleşme aracı, 4 seyyar ikram aracı ve 1 sahra mutfak kitiyle bölgede vatandaşlara hizmet veriyor.

Sıcak yemek ve çorba ikramlarından binlerce kişi faydalanırken Kızılay, 150 çadır, 1.500 battaniye, 292 yatak ve 6 adet genel maksat çadırıyla bölgedeki barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda kimsenin zorda kalmayacağını, vatandaşların mağdur olmayacağını belirtti.

Her türlü beslenme ve barınma planının hazır olduğunu vurgulayan Kınık, "Çevre illerdeki ekiplerimiz de sahaya, köylere yönlendirildi. 'Deprem fırtınası' diyebileceğimiz artçıların bölgedeki kötü yapı stoğuna olumsuz etkileri olabilir. Vatandaşlar hasar almış evlere girmemeliler. AFAD, Kızılay ve valiliklerimiz bölgede hasar tespiti ve vatandaşlarımızın korunma, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermek için sahadalar." ifadelerini kullandı.

Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem, Erzurum, Erzincan, Muş ve Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi. Bu illerde de Kızılay ekipleri teyakkuza geçti.

Türk Kızılay Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Muş Bölge Müdürlüklerinden ekipler, Bingöl'e yönlendirildi.