Türk Kızılay bağışçılardan kan bekliyor

Merkezden yapılan açıklamada, kan bağışlarının azalarak devam etmesinin, ilerleyen günlerde sağlık kuruluşlarındaki hastaların tedavilerinde aksamalara yol açacağı belirtildi.
Kan bağışı çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bölgedeki sağlık kuruluşlarının kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günlük 350 ünite kan bağışı alınması gerekiyor. Şu an günlük 200 ünite bağış gerçekleşiyor. Bu süreçte azalan kan ve kök hücre bağışlarının artırılması için kamu ile sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikaların kan bağışçısı kazanım çalışmalarımıza desteklerinin, vatandaşlarımızın da kan bağışına duyarlılıklarının artmasını talep ediyoruz."
Açıklamada, 18-65 yaş arası, 50 kilogramın üzerinde tüm vatandaşların, resmi kimlik belgeleriyle, uygun vakitlerinde kan bağışı noktalarına gelebileceği belirtildi.
Vatandaşların 168 Çağrı Merkezini arayarak veya "www.kanver.org" adresini ziyaret edip "Kan Bağışı Noktaları" kısmına tıklayarak gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Kızılayın en önemli önceliği kan bağışçılarımızın, kan alıcılarının ve çalışanlarının güvenliğidir. Ülkemizde koronavirüs salgınına karşı kontrollü şekilde normalleşme çalışmalarının sürdürüldüğü bugünlerde insanlarımız tam kan ve kök hücre bağışında bulunmaktan çekinmemeli. Kan bağışı güvenli bir süreçtir. Türk Kızılay sadece bağış sırasında kendisini sağlıklı ve iyi hisseden, uygunluk şartlarını karşılayanlardan kan bağışı kabul etmektedir. Türk Kızılay bu süreçte de kan bağışı kabul noktalarında tüm hijyen tedbirlerini alarak hem personelinin hem de halk sağlığı için gerekli tedbirleri hayata geçirmiştir. Kan bağış noktalarımızda kalabalıklara izin verilmeden bağışçı adayları sırayla içeri alınmakta, koronavirüs açısından risk taşıyan bağışçılar, bağış alanlarına alınmamaktadır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!