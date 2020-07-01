Türk Kızılay, 4 milyon insana kurban eti ulaştırmayı hedefliyor

AA

Kınık, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütüleceği Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasının 2020 hedeflerini ve vekalet tutarlarını, Türk Kızılay Sütlüce Yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Kovid-19 salgınının insanları yeni bir normalle tanıştırdığını, salgın nedeniyle küresel anlamdaki seyahatlerin kısıtlandığı aktaran Kınık, ayrıca Türkiye'de 2020 yılının doğal kaynaklı afetler konusunda talihsiz bir yıl olduğunu, çok sayıda deprem ve afet yaşandığını anımsattı.

Kınık, "Geçen yıl 50'yi aşkın ülkede gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonumuzu bu yıl sadece açlığın, savaşın ve kıtlığın vurduğu 16 ülkede gerçekleştireceğiz. Ağırlığımızı ülkemizdeki deprem mağdurlarına ve koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi haline gelmiş insanlarımıza odaklayacağız. Bu yıl yurt içinde 50 bin, yurt dışında 100 bin civarında hisse olmak üzere toplam 150 bin hisseyle kurban organizasyonu hedefliyoruz." diye konuştu.

Kerem Kınık, yurt içindeki kurbanlıkların, Tarım ve Orman Bakanlığının Et ve Süt Kurumu aracılığıyla seçileceğini, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü veterinerlerince kontrol edileceğini, kilogram ve karkas ağırlıkları ile sıhhatlerinin denetleneceğini anlattı.

Yurt içindeki hisse sayısının daha düşük olarak görülebileceğini ama yurt dışındaki kurbanlıkların daha çok küçükbaş hayvan olduğunu ve karkas ağırlıklarının yurt içindekinden daha düşük olduğunu belirten Kınık, yaygın olarak 16 ülkede kurban kesileceğini ama özellikle kurban payları açısından Türkiye'deki miktarın daha fazla olduğunu söyledi.

Kınık, "Kurban etinden 4 milyon insanın faydalanmasını amaçlıyoruz. Bunun yaklaşık 1,7 milyonu ülkemizde 81 vilayetimizdeki insanlar olacak." dedi.

- "Kavurma konservelerimiz yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor"

Kızılay'ın kurban modeline ilişkin de bilgi veren Kınık, şunları aktardı:

"Kurban Bayramı sürecinde kesilen kurbanlarımızın etleri kemiklerinden ayrıldıktan sonra bir işlem görüyor. Kurban paylarımız kavurma konserveleri haline dönüyor. Kavurma konservelerimiz yıl boyunca nefaseti korumuş bir şekilde ömürlendiriliyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kurban paylarımız ağırlıklı olarak kurban konservelerine dönüştürülecek. Bunun dışında yurt geneline yaygın aşevlerimizde ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırılacak. Küçük bir kısmı da geleneğimizin devam etmesi için o gün kesilen kurban paylarımız ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak."

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kurban vekaletlerinin "kızılay.org.tr" web sitesinden kredi kartıyla kurban hesaplarına banka havaleleriyle banka şubelerinden ve PTT'den veya Kızılay'ın ülke genelindeki şubeleri ve temsilcilikleri aracılığıyla verilebileceğini, 168 numaralı ücretsiz çağrı merkezinden de vekaletle kurban kesimi konusunda bilgi alınabildiğini kaydetti.

Kızılay'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının tavsiye ettiği İslami kurban kurallarını harfiyen uyguladığını, bütün süreçlerde bu ibadetin tam ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için elinden gelen çabayı sarf ettiğini dile getiren Kınık, şöyle konuştu:

"Kurban kesimleri, yurt genelinde ve dünyada tamamen insan ve hayvan sağlığını muhafaza etmek için hijyenik kurallara uygun, insanın ve hayvanın haklarını ihlal etmeden, onlara eziyet göstermeden gerçekleşen bir süreç. Bunun tamamı videoyla kaydediliyor, noterlerce kontrol ediliyor. Deneyimli kasaplar tarafından da bu kesimler gerçekleştiriliyor. Yurt içinde Et ve Süt Kurumumuzun entegrelerinde daha önceden alınmış olan kurbanlık vasfına haiz, sağlıklı hayvanlarımız Kurban Bayramı sürecinde kesilecek. Et ve Süt Kurumumuzun tesislerinde hijyenik bir şekilde kurban kavurma konserveleri haline getirilecek."

Kınık, kurban etlerini yurt içinde hem valilikler, kaymakamlıklar ve muhtarlıklar aracılığıyla hem de şubelerin yaptığı tespitler doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını söyledi.

- Kurban kesimi sonrası bağışçılara bildirimde bulunulacak

Kurban vekaleti veren bağışçılarına vekaleti aldıklarına dair bir bildirimde bulunduklarını aktaran Kınık, kesim yapıldıktan sonra da bağışçılara iletişim kanalları aracılığıyla kesimle ilgili geri bildirimde bulunduklarını, bağışçıların da kurban namazlarını eda ederek ibadetlerini tamamlamış olduklarını kaydetti.

Bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Somali, Senegal, Sudan, Güney Sudan, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Bangladeş, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Suriye, Yemen, Irak, Filistin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştireceklerini belirten Kınık, bu ülkelerde Kızılay çalışanlarının yerelden temin ettikleri kurbanlıkları hijyenik tesislerde keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını dile getirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, bu yıl ellerindeki imkanların tamamını zorlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha fazla kurban payı ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu çerçevede operasyonel maliyetlerimizi minimalize ederek mümkün olan en ucuz, en uygun ve en yüksek et verimliliğine sahip ve yerli besicimizi koruyacak bir şekilde yerli kurbanlık tedariği metoduyla yerel ekonomimizi güçlendirecek bir modelde gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

- "Bağışçılara "müsterih olun" çağrısı

"Bu yıl kurban paylarımızın maliyetlerini yurt içi 1050, yurt dışı 850 lira olarak belirledik." diyen Kınık, "Yurt içi ve yurt dışı kurban bedellerinin farklı olması, yurt dışındaki tedariklerle ilgili fiyatların dünyanın çeşitli yerlerinde farklılık arz etmesi ve toplam havuzun ortalamasının 850 lira olmasından kaynaklanıyor. Yurt içindeki 1050 lira ise Türkiye'de kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanlarımızın et ağırlığının diğer hayvanlardan çok daha yüksek olmasından kaynaklanıyor." şeklinde konuştu.

Kınık, kurban vekaletlerini Kızılay'a emanet eden bağışçılara şöyle seslendi:

"Şundan müsterih olun. Bu emanetlerin her biri bizim için kutsaldır. Bunu gerçekleştirmek için dev bir Kızılay ordusu faaliyet göstermektedir. Bütün süreçler video ve noter tarafından kayıt altına alınmaktadır. İsimleriniz her bir kurbanın üzerinden teker teker okunmakta ve vekaletler o kurbanı kesecek olan kasaba verilmektedir. Bütün süreçler sıhhatli ve hijyenik olarak İslami usullere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 152 yıllık iyiliğin amiral gemisi, merhametin çınarı Kızılay'ın sizlerin güveniyle devam eden seyrüseferinde bu kurban organizasyonumuzun da bereketli geçmesini ve ihtiyaç sahibi ailelerin yıl boyu sofralarını şenlendirmesini, yüzlerini güldürmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyoruz. Vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum."

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vatandaşlara, kurban vekaleti vermek için son haftayı beklememeleri çağrısında bulunarak, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tedariklerinin kısıtlı olduğunu, hayvan hareketliliğinin son dakikada gerçekleştirilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Programda, Türk Kızılay'ın 2020 yılı kurban organizasyonu filmi gösterildi.