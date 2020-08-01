Türk Kızılay 15 bin kurban eti konservesi dağıtmayı hedefliyor - KASTAMONU

AA

Güzel, AA muhabirine, Kastamonu'da 2019 yılında kent merkezi ile 19 ilçeye 13 bin 500 kurban eti konservesi dağıttıkların anlattı.Kurban eti konservelerinin yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Güzel, "Kovid-19 süreci ile ramazan ayında yoğun olmak üzere kurban etlerini yıl boyu insanlarımıza ulaştırdık. Bu sene 200 kurban hisse bedelini vekaletle alıp kesilen kurbanları kent merkezi ile 19 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyoruz. Bu seneki hedefimiz 15 bin kurban eti konservesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak." dedi.Güzel, ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.