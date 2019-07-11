11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, yıllık 800 milyon dolar kiraz ithal eden Çin'e, ürün satmak için 2010 yılından beri sürdürdüğü mücadeleyi kazanarak, dış satımda "Çin Seddini aşmayı" başardı.
Bu yıl ilk kez kiraz ihracatı vizesi alınan Çin'e 1 milyon 380 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Hong Kong'a ise bir önceki yıla göre yüzde 76'lık artışla 3 milyon 357 bin dolarlık Türk kirazı gönderildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Çinlilerin kirazı çok sevdiğini ve sofrasında bu ürünün olmasının prestij göstergesi olduğunu belirtti.
Çin'e kiraz ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde yürüttükleri çalışmalarla bu ülkeye ihracatın başladığını ifade eden Uçak, Çin ile yapılan bağlantılar sonucunda bu yıl toplamda 200 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
Hava koşullarından dolayı bu yıl kiraz ihracatının 2 hafta geç başladığını vurgulayan Uçak, "Türkiye'nin geçen yıl aynı döneme göre kiraz ihracatı bu yıl miktar bazında yüzde 6 düşmesine karşın, değer bazında yüzde 2 artış gösterdi. Türk ihracatçısı hava kargo sayesinde kiraz ve diğer yaş meyve sebze ürünlerinin ihracatında dünyada daha etkin olacak." ifadelerini kullandı.
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