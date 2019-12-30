30 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Salim Kayıcı, Türk kick boksu adına bu yıl hangi gelişmelerin yaşandığı ve 2020'deki hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
4000'e yakın antrenör, 4300 hakem ve 260 binin üstünde lisanslı sporcularının bulunduğunu hatırlatan Kayıcı, "Gençlik ve Spor Bakanlığının en fazla aktif lisansa sahip 5 federasyonu arasına girdiğimizi düşünüyorum. 2019'da tüm uluslararası faaliyetlerde 245'i altın, 248'i gümüş ve 455'i bronz olmak üzere 948 madalya kazanarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm federasyonlar arasında en fazla madalya alan branşlardan biri olduk. Bosna Hersek'te düzenlenen yılın ilk Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 2 altın, 4 gümüş, 10 bronz, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı yılın ikinci Dünya Şampiyonası'nda ise 3 altın, 5 gümüş, 9 bronz madalya kazandık. Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda da 10 altın, 10 gümüş ve 28 bronz madalya elde ettik." diye konuştu.
Kayıcı, çok iyi geri dönüşler aldıklarını söylediği Antalya'daki Dünya Şampiyonası hakkında, "63 ülkeden yaklaşık 1500 katılımcıyı ağırladık. Ülke sıralamasında 5. olarak önemli bir başarı yakaladık. Ayrıca çok sayıda sporcu ve antrenörümüzün dünyanın çeşitli ülkelerinden meslektaşlarıyla antrenman yapma şansı oldu. Şampiyona sırasında yapılan Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Genel Kurulu'nda da WAKO Asbaşkanı seçildim." ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK HEDEF OLİMPİK PROGRAMA GİREBİLMEK
2018'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan branşlar arasına girdikleri bilgisini veren Kayıcı, dünya kick boks camiası olarak en büyük hedeflerinin olimpiyatlarda yer almak olduğunu belirtti.
Salim Kayıcı, gelecek senenin planlarına dair ise şunları kaydetti:
"2020 gerçekten yoğun geçecek. Her ay birden fazla faaliyetimiz olacak. Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası, genç, yıldız ve minik yaş gruplarında yapılacak Kick Boks Okullar Türkiye Şampiyonaları, Üniversiteler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası ve Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın yanı sıra çok sayıda da sınav, hakem ve antrenör kursu da faaliyet programımızda yer alacak."
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