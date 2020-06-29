Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında 2 can salında sığınmacı olduğu ihbarını alan ekipler bölgeye hareket etti.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirtilen 24 sığınmacı kurtarıldı.