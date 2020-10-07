Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarındaki lastik can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

AA'nın haberine göre ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 11 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Marmaris Limanı'na getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.