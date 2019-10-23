Türk kahvesi tarifi, nasıl yapılır?

Türk kahvesi Türk halkının en çok içtiği ve yılların geleneği ile en güzel şeklini koruyan ve tadıyla ve aromasıyla yemeklerin üzerine tüketilen bir içecektir. Türk kahvesinin en güzel yapılanı odun ateşinde ve bakır cezvelerde olur derler. Ancak bizler evimizdeki imkanlarla bir Türk kahvesi tarifi yapacağız.

Türk kahvesi kişi sayısına göre hazırlanır ya da tek tek hazırlayabilirsiniz, bu durum genelde nasıl içersiniz sorusuyla gelen sade, orta ve şekerli isteklerde ortaya çıkmaktadır.

Türk kahvesi yapmak için;