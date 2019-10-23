23 EKİM 2019
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Türk kahvesi , nasıl yapılır?

Güzel bir yemeğin ardından keyifli keyifli bol köpüklü bir kahve içmek istiyorsanız haliyle kahvenizin en güzel şekilde hazırlanmasını da bekliyorsanız işte bu yazı tam da size göre evde bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

23.10.2019 - 13:08 | Güncelleme: Yemek Yapma
Türk kahvesi tarifi, nasıl yapılır?

Türk kahvesi Türk halkının en çok içtiği ve yılların geleneği ile en güzel şeklini koruyan ve tadıyla ve aromasıyla yemeklerin üzerine tüketilen bir içecektir. Türk kahvesinin en güzel yapılanı odun ateşinde ve bakır cezvelerde olur derler. Ancak bizler evimizdeki imkanlarla bir Türk kahvesi tarifi yapacağız.

Türk kahvesi kişi sayısına göre hazırlanır ya da tek tek hazırlayabilirsiniz, bu durum genelde nasıl içersiniz sorusuyla gelen sade, orta ve şekerli isteklerde ortaya çıkmaktadır.

Türk kahvesi yapmak için;

  • Öncelikle bir cezve alınır.
  • İçerisine kişi sayısına göre birer fincan su eklenir.
  • Daha sonra isteğe bağlı sade, orta ve şekerli olması açısından ilavesi yapılır.
  • Karıştırılarak kısık ateşte yavaş yavaş köpük ortaya toplanana kadar beklenir.
  • Köpük ortaya toplandığında ısıtılan fincanlara kaşıkla köpüğü pay edilir bu işlem 3 kere tekrar edilir.
  • Bol köpüklü olması için uygulanan bir yöntemdir.
  • Cezvede kalan kahve tekrar ocağa konur biraz bekletilir.
  • Kaynamadan alınarak fincanlara ilave edilir.
  • Yanına bir bardak su, bir parça lokum ya da çikolata ile servis edilir.
  • Afiyet olsun!

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