Türk kadın tekvandoculardan tarihi başarı

06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota veren son organizasyon olan Grand Prix Final Müsabakası Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı.
Müsabakaların ilk gününde Türkiye, kadınlarda 4 olimpik sıklette de 2020 Tokyo kotası almayı garantiledi ve tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye, ilk kez olimpiyat oyunlarında kadınlarda tam kadro olarak boy gösterecek. Türkiye, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlarda 49, 57, 67 ve +67 kilolarda temsil edilecek.
Kadınlarda ve erkeklerde dörder olimpik sıklette en iyi 16 sporcunun mücadele ettiği Grand Prix Final Müsabakasında Türkiye adına 6'sı kadın, 1'i erkek olmak üzere 7 sporcu mücadele etti. İlk gün müsabakaları sonunda kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün altın madalya, 49 kiloda Rukiye Yıldırım ise bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazandı.
Müsabakalarda çeyrek finalde bir diğer milli tekvandocu İrem Yaman'ı eleyen Hatice Kübra, yarın Çinli sporcu Zongshi Luo ile altın madalya mücadelesi verecek.
Yarı finalde Çinli Jingyu Wu'ya yenilen Rukiye Yıldırım ise yarın bronz madalya için Güney Kore'den Jae Young Sim ile karşı karşıya gelecek.
İlk gün mücadele eden diğer sporculardan kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş çeyrek final, 49 kiloda Zeliha Ağrıs, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ilk turda organizasyona veda etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!