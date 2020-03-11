AA

Türk kadın girişimcinin ABD'den Türkiye'ye uzanan yolculuğu



- Yapay zeka şirketi CBOT'un Kurucu Ortağı ve CMO'su Çiler Ay: - "En başta zihinlerimize yerleşen 'teknoloji erkek işidir' algısının yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bilgisayar biliminde kesinlikle eril ya da dişi bir konu söz konusu değil" - "Türkiye'de bir teknokent içinde küçük bir ekiple geliştirmeye başladığımız yapay zeka teknolojimizin bugün geldiğimiz noktada farklı alanlarda Türkiye'de ve globalde birçok şirket tarafından insanlığa faydalı bir şekilde kullanılması ve ticarileşmesinin gururunu yaşıyoruz" - "Çünkü ister kadın ister erkek olun günün sonunda o topluma ait olmadığınız gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz ve bu noktada yabancı biri olarak kendinizi kabul ettirmek için ciddi bir mücadele vermeniz gerekiyor. Bence Amerika'daki serüvenimi Türkiye'ye taşımam bu bakış açısıyla doğrudan bağlantılı"

Yapay zeka şirketi CBOT Kurucu Ortağı ve CMO’su Çiler Ay, Amerika'da yabancı olarak kendini kabul ettirmesinin zorluğu nedeniyle ABD serüvenine son vererek yatırımlarına Türkiye'de devam ettiğini söyledi.

Yapay zeka şirketi CBOT Kurucu Ortağı ve CMO’su Çiler Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada teknoloji alanının erkek bireylerin daha başarılı olabileceği bir alan olarak algılandığını söyledi.

Ay, "En başta zihinlerimize yerleşen teknoloji erkek işidir algısının yıkılması gerektiğini düşünüyorum çünkü bilgisayar biliminde kesinlikle eril ya da dişi bir konu söz konusu değil. Tüm iş aklı ve mantığı doğru ve etkili şekilde kullanabilmekte. Fakat duruma yapay olarak erillik enjekte etmeye çalışılarak algı yönetimi yapılıyor ve bunun sonucunda diğer birçok erkek egemen endüstri gibi teknoloji alanı da bugün kadınlar için zorluklar barındıran bir yapı haline geliyor. Pek çok kadın bu algı yüzünden erkeklerle aynı ya da daha üstün özelliklere sahip olsalar bile daha çekingen davranabiliyorlar." diye konuştu.

Teknoloji ile ilk tanışmasının babasının kendisine aldığı "Commodore 64" ile başladığını aktaran Ay, "Teknoloji alanında girişimcilik hikayem ise 2016 yılında başladı. Türkiye’de bir teknokent içinde küçük bir ekiple geliştirmeye başladığımız yapay zeka teknolojimizin bugün geldiğimiz noktada farklı alanlarda Türkiye’de ve globalde birçok şirket tarafından insanlığa faydalı bir şekilde kullanılması ve ticarileşmesinin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

San Francisco’da Smart Moderation isimli yapay zeka şirketini kuran ve 3 yılı aşkın bir süre burada çalışan Ay, Türkiye'ye döndükten sonra CBOT ismini verdikleri bir şirket kurduklarını anlattı.

Ay, şunları kaydetti:

"CBOT, 2014 yılında Türkiye’de dijital değişime yön veren öncü şirketlerden biri olma vizyonuyla çıktığı yolda bugün pazar lideri olarak devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen şirketleriyle birlikte ilklere imza atıyoruz. NLP (Doğal Dil İşleme) ve Makine Öğrenmesi teknolojilerine ilişkin yaptığımız çalışmalarla bankacılık sektörü başta olmak üzere e-ticaret, sigorta, telekomünikasyon, otomotiv, havayolları gibi önemli sektörlerde çok yüksek başarı oranlarına sahip yapay zeka tabanlı sanal asistanlar geliştiriyoruz.

Burada yapay zeka teknolojisini jenerik olarak her şirketin dilinde olduğunu görüyoruz ancak bizim çalışmalarımız 6 yıllık akademik araştırmaların başarılı bir sonucu ve biz Türk mühendislerden oluşan güçlü bir şirket olmanın gurunu yaşıyoruz. Türkiye ve globalde Amazon, Anadolu Hayat Emeklilik, Garanti BBVA, GittiGidiyor Ebay, Ford, Fibabanka, ING, n11, Pegasus, Türkiye İş Bankası, Unilever ve QNB Finansbank gibi büyük şirketlere hizmet veriyoruz. T.C. İş Bankası ve ING Bank için Türkiye’nin ilk yapay zeka tabanlı chatbotlarını geliştirdik. Yine 2018’da Amazon UK için çok özel bir alışveriş botu tasarladık bu bot kullanıcılara cilt tiplerine uygun ürün öneriler sunabiliyor."

E-ticaret alanında geliştirdikleri chatbotların da müşteri sorunlarını hızla cevaplayabilme yeteneğiyle müşteri hizmetleri ekiplerine destek olduğunun altını çizen Ay, "Chatbot eğer yanıtlamadığı bir soru olursa veya gerekli durumlarda müşteriyi bir canlı destek yetkilisine aktarıyor. Mesela cilt bakım kategorisinde hizmet veren bir alışveriş botunu Amazon UK için hayata geçirdik. Yine GittiGidiyor ve n11 için farklı noktalarda hizmet veren chatbotlar yaptık. Ayrıca Google ile de yakın çalışıyoruz. Mobile World Congress’te Google’ın ilk kez duyurduğu Zengin İletişim Servisleri (RCS) için partner olarak belirlediği dünyadaki ilk 20 şirket arasında yer aldık." diye konuştu.

- "Yabancı biri olarak kendinizi kabul ettirmek için ciddi bir mücadele vermeniz gerekiyor"

Dünyada genel anlamda kadın girişimci olmanın zorluklarına da değinen Ay, bu durumun çoğu noktada kadınların pozitif olarak ayrışmasını ve özel olarak desteklenmesini sağladığını belirtti.

Ay, "Amerika’da bir Türk Kadın girişimci olmanın bence en büyük zorluğu kadın olmanın ötesinde. Çünkü ister kadın ister erkek olun günün sonunda o topluma ait olmadığınız gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz ve bu noktada yabancı biri olarak kendinizi kabul ettirmek için ciddi bir mücadele vermeniz gerekiyor. Bu mücadele de sonunda ister istemez sizi ülkenizde ülkenizin başarısı için çalışmaya teşvik ediyor. Bence Amerika’daki serüvenimi Türkiye’ye taşımam bu bakış açısıyla doğrudan bağlantılı." şeklinde konuştu.