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İnci Holding iştiraki İnci Akü ve Japon akü devi GS Yuasa’nın 2015 yılında hayata geçirdiği ortaklıktan doğan İnci GS Yuasa, beşinci yıla özel bir kutlama gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle çevrim içi ortamda düzenlenen etkinliğin açılışı beşinci yıl için özel hazırlanan bir videoyla yapıldı, ardından İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök ve GS Yuasa Başkanı Osamu Murao video mesajla davetlilere seslendi.

Etkinlikte İnci GS Yuasa Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karabağlı, İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik ve İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktör Vekili Hirofumi Umetani de konuşmacı olarak yer aldı.

Ortaklığın yarattığı sinerjiyle sektörde pek çok ilki hayata geçirdiklerini belirten İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, 2015’ten yana büyüme kaydettiklerini söyledi.

İnci GS Yuasa’nın yenilikçi bakış açısı ve Ar-Ge merkezinde geliştirdiği son teknoloji ürünleriyle sektörde fark yarattığını ifade eden Elbirlik, "2015 yılında büyük hedeflerle yola çıktık. Ülkemiz, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için daha iyisini yapmak arzusuyla emek veriyor, en güvenilen enerji depolama şirketi olma vizyonumuzla çok çalışıyoruz. Ortaklığımızın başında ilk beş yıl için yatırım tutarını 250 milyon TL belirlemiştik. Beşinci yılımızda şirketimize değer katan yatırımların tutarı 300 milyon TL’ye çıkarak hedefinin üzerinde gerçekleşti. Üçüncü fabrikamızın faaliyete alınmasıyla otomotiv aküsü üretim kapasitemizi beş yılda yüzde 40 artırmış olduk. Endüstriyel akü tarafında da kapasitemizi ikiye katladık" dedi.