Türk - İtalyan iş birliğinde yeni adım

İtalya ve Türkiye arasında gastro-ekonomi ve gastro-turizm alanında kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesi için ilk adımı ünlü Şef Beccaro'nun da katılımıyla Venedik Sarayı’nda, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani ve Accademia İtaliana della Cucina İstanbul Başkanı Dilek Bil ev sahipliğindeki 17 Eylül'de atılan etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

Ünlü İtalyan şef Tommaso Sanguedolce imzalı "İstanbul’da Puglia Lezzetleri’" sunumuyla Puglia bölgesinin özel tatları ve gastronomi geleneğine odaklanarak İtalyan mutfağının önde gelen özelliklerini tanıtımı yapıldı.

Etkinliklerin gerçekleştiği 18-22 Kasım haftası ayrıca tüm dünyada aynı anda ‘’IV. Settimana della Cucina İtaliana nel Mondo’’ yani “4. Uluslararası İtalyan Mutfağı Haftası” Castello di Ugento’nun Executive şefi ve Puglia Culinary Center eğitmeni olan Şef Tommaso Sanguedolce da İstanbul ziyareti sırasında dün MSA (Mutfak Sanatları Akademisi)’da verdiği eğitim ile iki ayrı seansta 170 kadar öğrenciye show-cooking eşliğinde bir konferans düzenlendi.

İtalyan gıda-tarım sektörü ve kaliteli mutfağını yurtdışında tanıtmayı ve yapılacak işbirlikleri ile ülkeler arası ticareti arttırmayı amaçlayan program, İtalya Ankara Büyükelçisi ve İtalyan gastronomi geleneğini korumayı amaçlayan Massimo Gaiani ve Accademia Italiana della Cucina (İtalyan Mutfak Akademisi) kültür derneği Başkanı Dilek Bil tarafından düzenlendi.

İtalya'nın hem turizmde hem de önemli bir kolu olan gastronomide ciddi bir tecrübe ve birikime sahip olmasında 1953 yılında kurulan ve İtalyan Kültür Bakanlığına bağlı, Accademia Italiana della Cucina ağı içerisindeki en büyük delegasyon olan “İstanbul Delegation of Accademia Italiana della Cucina” nın payı önemini korurken, Türkiye delegasyonunun, başkanlığını Dilek Bil’in yaptığı Accademia Italiana della Cucina (İtalyan Mutfak Akademisi) kültür derneğinin ana hedefinin de bu başarı ve birikimin Türkiye ile paylaşılarak Türk turizmine, dolaysıyla Türk ekonomisine katkıda bulunmak olduğu ifade edildi.

Büyükelçi Massimo Gaiani yaptığı konuşmada “İçinde bulunduğumuz Venedik Sarayı hem çok uzun hem de köklü ilişkilere sahip iki ülkenin tarihini yansıtması açısından, hem de bugün iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz durumu yansıtması açısından önemli. İtalya ve Türkiye açısından turizm ve yeme içme konusunda başlattığımız iş birliğinin her iki ülke için de turizm ve ticaretin gelişmesi açısından çok olumlu etkisi olacağını düşünüyorum” dedi.

Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla bilinen Kagider eski başkanı Dilek Bil ise konuşmasında, çağdaş bir Türk kadını olarak bankacılık ve iletişim konusundaki birikiminin ve sivil toplum çalışmalarının sürdürülebilir kalkınma odaklı olduğunu söyledi. Bil, ikili ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde katkıda bulunması açısından “İstanbul Delegation of Accademia Italiana della Cucina” çatısı altında çalışmaktan çok mutlu olduğunu ve ayrıca bu çalışmaların güçlenerek devam edeceğini” sözlerine ekledi.