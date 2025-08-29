Habertürk
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        ÇEYREK ALTIN 7.367,76 %-0,07
        TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 88 bin açlık sınırı ise 27 bin lirayı aştı - İş-Yaşam Haberleri

        TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 88 bin açlık sınırı ise 27 bin lirayı aştı

        TÜRK-İŞ, ağustos ayında 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 27 bin 111 lira, "yoksulluk sınırı"nı 88 bin 310 lira olarak hesapladı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 34 bin 981 lira oldu. Mutfak enflasyonu ise aylık olarak yüzde 2,64 olarak kaydedildi

        Giriş: 29.08.2025 - 14:39 Güncelleme: 29.08.2025 - 14:39
        Yoksulluk sınırı 88 bin lirayı aştı
        Türk-İş her ay düzenli olarak yayımladığı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin verilerin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı.

        Buna göre, ağustosta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 27 bin 111 lira oldu.

        Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 88 bin 310 lira olarak hesaplandı.

        Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 34 bin 981 lira oldu.

        GIDA ENFLASYONU AĞUSTOS'TA HIZLANDI

        Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2,64 oranında gerçekleşti. Temmuz ayında aylık gıda enflasyonu yüzde 1,14 seviyesindeydi.

        Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 40,68 olarak hesaplanırken yıllık ortalama artış yüzde 41,46'yı buldu.

        YOĞURT VE PEYNİR FİYATLARI YÜZDE 4 ARTTI

        Araştırmaya göre, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta süt fiyatları, geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi. Yoğurt ve peynir fiyatları bu ay yüzde 4 arttı.

        Et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagillerin bulunduğu grupta dana etinin fiyatı, Et ve Süt Kurumunun marketlerin bir kısmına etleri düşük fiyattan vermesi nedeniyle kısmen düşse de etin ortalama fiyatında ciddi değişiklik görülmedi.

        Balıkta avlanma dönemi başlayıncaya kadar hesaplamada esas alınan kültür balıklarının ortalama fiyatı genelde aynı kaldı.

        TAVUK ETİNİN KİLOGRAM FİYATINDA YÜZDE 8 ARTIŞ

        Tavuk etinin kilogram fiyatında yüzde 8 artış olduğu tespit edildi. Yumurtanın fiyatı, geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi.

        Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek) grubunda fiyatlar bir miktar arttı. En yüksek orandaki artış yüzde 9 ile yeşil mercimekte görüldü.

        Semt pazarlarında yeşil soğan ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatında artış olduğu tespit edildi.

        Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta ekmeğin fiyatı, bu ay artış gösterdi. Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liradan yüzde 20 artışla 15 liraya yükseldi.

        Bu harcama grubundaki diğer ürünlerden pirinç, makarna, bulgur, un ve irmiğin fiyatında bir miktar artış olduğu tespit edildi. En yüksek artışın yüzde 6 ile pirinç fiyatında olduğu görüldü.

        ZEYTİNYAĞININ KİLOGRAM FİYATI DÜŞTÜ

        Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta ayçiçeği yağı, tereyağı ve margarinin kilogram fiyatında artış olduğu gözlendi.

        Zeytinyağının kilogram fiyatı ise bir miktar düştü. Siyah zeytinin fiyatı artarken yeşil zeytinin fiyatı düştü. Yağlı tohum ürünlerinin fiyatında önemli bir değişiklik tespit edilmedi.

        Baharat ürünlerinden karabiberin kilogram fiyatında artış olduğu tespit edildi. Diğer ürünlerin fiyatı sabit kaldı.

        ÇAYIN KİLOGRAM FİYATI ORTALAMA YÜZDE 8,5 ARTTI

        Çayın kilogram fiyatında ortalama yüzde 8,5 artış, ıhlamurun kilogram fiyatında ise ortalama yüzde 10 artış olduğu tespit edildi.

        Diğer ürünlerden pekmez, şeker bal ve reçelin kilogram fiyatında ise bir miktar artış olduğu görüldü. Salçanın kilogram fiyatında da bu ay ortalama yüzde 10 artış oldu.

