Türk-İş'ten torba yasa teklifine karşı 81 ilde açıklama

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ve kamuoyunda "torba yasa teklifi" olarak bilinen "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ne karşı, Türk-İş Genel Merkezi önünde, 81 il temsilciliğiyle eş zamanlı basın açıklaması yapıldı.
Türk-İş İl Temsilcisi Zengin, geçen hafta TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile yıllardan beri karşı durdukları esnekleşme ve güvensizleştirme konularının yeniden gündeme geldiğine dikkati çekti.
"İstihdam paketi adı altında kamuoyuna sunulan düzenleme, uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir." diyen Zengin, 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere "istihdam kolaylığı sağlayacağı" iddia edilen düzenlemenin aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına neden olacağını söyledi.
Zengin, düzenlemenin kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerini ve çalışma barışını ortadan kaldıracağını, sendikal yaşamı alt üst edeceğini savundu.
Nihat Zengin, şunları kaydetti:
"Hükümetin uygulaması gereken öncelikli politika, kayıt dışı çalışmayı önlemektir. Ülke ekonomisi ve işçiler, kayıt dışı çalışmadan dolayı ağır bedeller ödemektedir. Kayıt dışı istihdamla ülke büyük bir gelir kaybına uğramaktadır."
- Türk-İş Başkanlar Kurulu esnek çalışma gündemiyle toplandı
Öte yandan, Türk-İş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni değerlendirmek üzere toplandı.
Toplantıda, "esnek çalışma" konusu başta olmak üzere teklifle ilgili gelişmelerin hassasiyetle takip edilmesi ve ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklama yapılması kararlaştırıldı.
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