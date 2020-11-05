Türk-İş'ten "esnek çalışma düzenlemesinden vazgeçilmesi" çağrısı

AA

Türk-İş mensubu işçiler, Mecliste görüşülen esnek çalışma düzenlemesine ilişkin Türk-İş Genel Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Türk Metal Sendikası Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Biçer, mücadelelerini büyüttüklerini, "köleleştirme paketi" olarak adlandırdıkları istihdam paketine karşı bugün seslerini daha güçlü yükselttiklerini belirtti.

Mücadelede artık yalnız olmadıklarını vurgulayan Biçer, iki gün önce Hak-İş ve DİSK'le ortak bir açıklama yaptıklarını, "Esnek çalışmaya hayır" dediklerini ve Türkiye işçi sınıfının temel hakları söz konusu olduğunda bir arada ve dayanışma içinde olunduğunu gösterdiklerini söyledi.

Biçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine getirenlere, getirilmesine sebep olanlara buradan tekrar sesleniyoruz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Vazgeçin ki arkanızda kötü bir miras bırakmayın, vazgeçin ki emekçiler adlarınızı duyduğunda, yüzlerinizi gördüğünde size saygı göstersin, vazgeçin ki, zaten emekçilerin sahip olduğu onlarca derdine bir dert daha eklemeyin. Salgınla, geçim sıkıntısıyla, işsizlikle, doğal afetlerle başa çıkmaya çalışan emekçileri daha fazla germeyin.

Sizin derdiniz gerçekten salgın koşullarında istihdamı artırmak mı? O zaman gelin, enerjinizi kayıt dışı çalışmayı ortadan kaldırmak için harcayın. Gerçekten salgın döneminde emekçileri mi düşünüyorsunuz? O zaman onların istekleri dışında ücretsiz izine çıkarılmalarını engelleyin. Ücretsiz izine çıkarılan bir emekçinin ailesiyle beraber günlük 39 lira ile yaşayabildiğini bir hayal edin. Hayal edin ki, yaptığınız yanlışların farkına varın."

Mücadeleden vazgeçmeyeceklerine işaret eden Biçer, bu akşam mesai çıkışında ülke genelinde alkışlarla bu paketi protesto ederek ilk mesajı vereceklerini ve mesajın alınacağını ümit ettiklerini söyledi.

Biçer, "Bu köleleştirme paketi geri çekilmezse neler yapabileceğimizi herkese göstereceğiz. Bu mücadele, çocuklarımıza mutlu bir gelecek, insanca yaşayacağı iş şartlarını sağlamak içindir." dedi.

Açıklama sırasında bir grup işçi, "Kıdem tazminatımızın budanmasına izin vermeyeceğiz", "Kıdem tazminatı geleceğimizdir dokunma" yazılı pankartlarla "Torba yasasına hayır" sloganları attı.