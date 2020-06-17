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Türk iş insanının doğum günü ‘Dünya Susam Günü’ ilan edildi

Türk iş insanı, Hakan Agro’nun kurucusu merhum Hakan Bahçeci’nin doğum günü ‘Dünya Susam Günü’ ilan edildi. Global Susam Endüstrisi tarafından alınan karar ile, Hakan Bahçeci’nin doğum günü olan 12 Aralık tarihi ‘Dünya Susam Günü’ olarak belirlendi

17.06.2020 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
Hakan Bahçeci
HABERTURK.COM

Global Susam Endüstrisi, Hakan Agro’nun kurucusu merhum Hakan Bahçeci’nin doğum günü olan 12 Aralık tarihini, susam ticaretinin gelişmesine katkılarını onurlandırmak amacıyla “Dünya Susam Günü” ilan etti.

Susam üretiminin ve ihracatının geniş coğrafyalara yayılması için çok emek ve mücadele veren merhum Hakan Bahçeci’nin doğum gününün “Dünya Susam Günü” olarak kabul edilmesi, Hindistan’dan Etiyopya’ya, Çin’den Dubai’ye pek çok ülkenin yağlı tohum üretim ve ihracat birliklerinin katıldığı uluslararası webinar sırasında oybirliğiyle gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, büyük küresel ticaret birliklerinin teklifi ve oylarıyla kabul edilen Dünya Susam Günü (WSD),Hindistan ve Ortadoğu Ticaret Endüstrisi ve Yatırım Forumu patronluğunda kurulan Dünya Susam Günü Konseyi tarafından yönetilecek.

32 senedir tarım ürünleri ticareti ve tedarik zinciri yönetimi alanında aktif rol oynayan Hakan Bahçeci’nin kurucusu olduğu Dubai merkezli Hakan Agro şirketi, 23 ülkede operasyon ağı bulunan çok uluslu bir tarımsal emtia şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Dünya gıda piyasasında etkin bir konuma sahip olan Hakan Agro, altı kıtada yılda toplam altı milyon ton ticaret hacmine ulaştı.

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