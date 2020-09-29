TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK'ten "Yeşile ortak ol" projesi

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK'ten yapılan ortak açıklamada, 3 konfederasyonun "Daha yeşil bir Türkiye" için beraber çalıştığı belirtildi.
Sosyal fayda bilinciyle hayata geçirilecek "Yeşile ortak ol" kampanyası kapsamında, TİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in bu kez de "çevre" için güçlerini birleştirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dijital alt yapıları, Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ve proje tecrübeleriyle öne çıkan Tohum Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği ile yürütülen projenin koordinasyonu ve operasyonunu, konfederasyonlar arasından TİSK üstlenecek. Tüm sosyal tarafların ağaç dikim taleplerine, 'Fidanla Projesi' (fidanla.org) ile koordineli şekilde hazırlanan 'Yeşile ortak ol' (yesileortakol.com) web sitesi üzerinden etkin bir şekilde aracılık edilecek. Proje kapsamında açılan 'Yeşile ortak ol' web sitesi üzerinden kurumlar ve bireyler kendilerine özel olarak tasarlanmış kullanıcı dostu ara yüzlerle diledikleri ağaçlandırma alanına diledikleri miktarda bağışta bulunabilecek. Gerçekleştirilen bağışlar ve hedefe kalan fidan sayısı web sitesi üzerinden düzenli olarak takip edilebilecek. Ayrıca, kurumlar yaptıkları fidan bağışlarını istedikleri şekilde sertifikalandırarak çalışanlarına veya diğer paydaşlarına hediye edebilecek. Fidan dikimi taleplerinden raporlamaya, karbon tutulumu analizinden sertifikasyona uçtan uca dijital yönetilen kampanya ile kağıt israfının da önüne geçilecek."
- "11 Kasım'da 2 milyon hedefimizi ciddi oranda aşacağımıza gönülden inanıyorum"
Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin koordinasyonunu yürüten TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, geçen yıl aldıkları "her yıl 2 milyon çalışanımız adına 2 milyon fidan dikme" kararlarını hayata geçirdiklerini belirtti.
Kararı aldıkları tarihten bugüne kadar işçi ve işveren ekosistemlerinde, 1 milyonu aşkın fidanı doğaya bağışladıklarına dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:
"Şimdi de hep birlikte 'Yeşile ortak ol' diyoruz. İş yerlerimizi de çalışma arkadaşlarımızın doğum günlerinde, özel organizasyonlarda, hediye takdimlerinde fidan bağışlamaya davet ediyoruz. Kampanyamızın fidan dikim törenini yapacağımız 11 Kasım'da 2 milyon hedefimizi ciddi oranda aşacağımıza gönülden inanıyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!