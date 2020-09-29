TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK'ten "Yeşile ortak ol" projesi

AA

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK'ten yapılan ortak açıklamada, 3 konfederasyonun "Daha yeşil bir Türkiye" için beraber çalıştığı belirtildi.

Sosyal fayda bilinciyle hayata geçirilecek "Yeşile ortak ol" kampanyası kapsamında, TİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in bu kez de "çevre" için güçlerini birleştirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dijital alt yapıları, Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ve proje tecrübeleriyle öne çıkan Tohum Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği ile yürütülen projenin koordinasyonu ve operasyonunu, konfederasyonlar arasından TİSK üstlenecek. Tüm sosyal tarafların ağaç dikim taleplerine, 'Fidanla Projesi' (fidanla.org) ile koordineli şekilde hazırlanan 'Yeşile ortak ol' (yesileortakol.com) web sitesi üzerinden etkin bir şekilde aracılık edilecek. Proje kapsamında açılan 'Yeşile ortak ol' web sitesi üzerinden kurumlar ve bireyler kendilerine özel olarak tasarlanmış kullanıcı dostu ara yüzlerle diledikleri ağaçlandırma alanına diledikleri miktarda bağışta bulunabilecek. Gerçekleştirilen bağışlar ve hedefe kalan fidan sayısı web sitesi üzerinden düzenli olarak takip edilebilecek. Ayrıca, kurumlar yaptıkları fidan bağışlarını istedikleri şekilde sertifikalandırarak çalışanlarına veya diğer paydaşlarına hediye edebilecek. Fidan dikimi taleplerinden raporlamaya, karbon tutulumu analizinden sertifikasyona uçtan uca dijital yönetilen kampanya ile kağıt israfının da önüne geçilecek."

- "11 Kasım'da 2 milyon hedefimizi ciddi oranda aşacağımıza gönülden inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin koordinasyonunu yürüten TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, geçen yıl aldıkları "her yıl 2 milyon çalışanımız adına 2 milyon fidan dikme" kararlarını hayata geçirdiklerini belirtti.

Kararı aldıkları tarihten bugüne kadar işçi ve işveren ekosistemlerinde, 1 milyonu aşkın fidanı doğaya bağışladıklarına dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Şimdi de hep birlikte 'Yeşile ortak ol' diyoruz. İş yerlerimizi de çalışma arkadaşlarımızın doğum günlerinde, özel organizasyonlarda, hediye takdimlerinde fidan bağışlamaya davet ediyoruz. Kampanyamızın fidan dikim törenini yapacağımız 11 Kasım'da 2 milyon hedefimizi ciddi oranda aşacağımıza gönülden inanıyorum."