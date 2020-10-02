Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Çalışma hayatında esnek düzene geçilmesi iş barışını olumsuz etkileyecektir"

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışanlar açısından iş ve gelir güvencesinin öncelikli konu olduğuna işaret ederek, işsizliği önlemek ve istihdamı artırmak için uygulanması öngörülen tedbirlerin, işçilerin haklarını yeniden tartışmaya açmamasının beklendiğini belirtti.
2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) iş gücü piyasasına ilişkin yapısal düzenlemeleri de içeren İstihdam Kalkanı Paketi'nin hayata geçirileceğinin ifade edildiğini hatırlatan Atalay, şunları belirtti:
"YEP'de yer alan tedbirler arasında, '25 yaş altı gençler ile 50 yaşın üstünde olan çalışanların istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak için daha esnek koşullar sağlanması' öngörülmektedir. Aynı kapsamda 'esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliğini artırmaya yönelik ikincil mevzuat çalışmalarının da tamamlanacağı' görüşünün yanı sıra uygulanacak tedbirlere de yer verilmektedir."
Atalay, esneklik konusunun öncelikle işçi-işveren arasında sosyal diyalogla görüşülmesi gerektiğini belirterek, "Bu konuda bazı ortak ilkelerin ve yaklaşımların belirlenmesinin önemi bulunmaktadır. Bunların başı da iş mevzuatında yıllardır var olan işçi haklarında geriye gidişin olmamasıdır. Kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakkının korunması temel ilkemiz olacaktır." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 nedeniyle ekonomik krizin yaşandığı birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çalışanların işinin korunmasının önemini vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:
"Daha fazla ve daha iyi iş sağlamak konusunda var olan sıkıntılar, salgın döneminde yaygınlaşan işsizlik ve yeni iş imkanları sağlanmasında yaşanan sıkıntıyla giderek zorlaşırken, krizden çıkış yolu çalışanların hak kayıplarında aranmamalıdır. Çalışanların yüzde 87'sinin örgütsüz, yaklaşık yüzde 34'ünün kayıt dışı olduğu ülkemizde bu sorunların çözülmeden çalışma hayatında esnek bir düzene geçilmesi iş barışını olumsuz yönde etkileyecektir. Ulusal ekonomilerin, işletmelerin varlığını sürdürmesi ve büyümesi, düşük iş gücü maliyeti ve dolayısıyla iş gücü piyasasının daha da esnekleştirilmesi politikalarıyla başarılı olamaz."
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