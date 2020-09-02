Türk-İş Başkanlar Kurulu: Sağlık işçilerine ek mali haklar verilmeli

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Türk-İş Başkanlar Kurulu 24. Dönem Beşinci Toplantısı'nın dün Aydın'dın Didim ilçesinde yapıldığı bildirildi.
Ülke ve çalışma hayatının gündemindeki konuların değerlendirildiği toplantının sonucunda, bazı hususların kamuoyuna duyurulmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirisine yer verildi.
Bildiride, Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret edilerek işçilerin sağlıklarını kaybetme tedirginliğinin yol açtığı baskıya rağmen ekonomik nedenlerle işlerini yapmaya ve üretimi sürdürmeye çalıştıkları belirtildi. Bildiride, "Çalışanların sağlıklarının korunması ve yaşama şartlarının iyileştirilmesi öncelikli konudur. Bu çerçevede, çalışanlar arasında ayırım yapılmadan yaklaşık 250 bin sağlık işçisine de ek mali haklar verilmelidir." ifadeleri kullanıldı.
- "Türkiye'nin hak ve çıkarlarının korunması doğrultusunda yapılan girişimlerin yanındayız"
İşçilerin ücretsiz izne çıkarılması, kısa çalışma kapsamına alınması, işten çıkarmaların açıkça yasaklanmasına karşın "ahlak ve iyi niyet kurallarına" uymadıkları gerekçesiyle işten atılmalarına ilişkin hak ihlalleriyle karşılaşıldığı aktarılan bildiride, Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun işçi sağlığı ve çalışma hakkı ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik aksi girişimlerin takipçisi ve denetleyicisi olmaya devam edeceği vurgulandı.
Bildiride, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda istihdam edilen işçilerin başta ücret olmak üzere özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine ilişkin yasal düzenlemelerin olumlu bir adım olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Benzeri şekilde, kamu kurum ve kuruluşları yönünden de 1 Kasım 2020 itibarıyla 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun öngördüğü düzene geçilmelidir. Böylece, kanunda öngörülen iş koluna göre sendikalaşma ilkesi de muhafaza edilmiş olacaktır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu süreci kararlılıkla izlemeye devam edecektir."
Kamu şeker fabrikalarındaki üretim sürecinin tam zamanlı, kıdemli ve kalifiye işçi istihdamı gerektirmesi sebebiyle buralardaki işçi açığının geçici işçilerin kadroya geçirilmesi ve yılın tüm aylarında istihdam edilmesiyle karşılanması gerektiği belirtilen bildiride, ayrıca üye sendikalarda örgütlü işçilerin sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelenin yanında olunduğu, bu konuda her türlü katkıyı vermeye devam edileceği vurgulandı.
Bildiride, "Türk-İş Başkanlar Kurulu, ülkemizin coğrafi ve stratejik konumu temel alınarak başta deniz yetki alanlarının paylaşımı olan karasuları ve kıta sahanlığı olmak üzere, her alanda hak ve çıkarlarının korunması doğrultusunda yapılan girişimlerin yanındadır. Sorunların müzakereyle barış içinde çözüme kavuşması öncelikli olmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.
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