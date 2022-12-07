TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret zammı açıklaması! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

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TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tespit ettikleri açlık sınırının 7.785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7.785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtti.

'ALIM GÜCÜ BAL GİBİ DÜŞTÜ'

Bir siyasetçinin alım gücünün düşmediğini belirttiğini ifade eden Atalay "Markete gitmiyor galiba. Alım gücü bal gibi düştü. Peynir 35 liraydı şimdi 135 lira. Şu anda Asgari Ücret konuşulunca zamlar artmaya başladı. Ev sahipleri konuşuyor, asgari ücret artacak kirayı ona göre belirleyelim. Asgari ücret geçim ücreti oldu, bunu bu sarmaldan çıkarmak lazım. 10 yıldır çalışan asgari ücretliler var. 10 yıllık elemanlar ne olacak? Herkesin ağzından çıkanı kulağı duyacak" dedi.

TOPLANTI 14.00'TE BAŞLIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Fotoğraf: AA