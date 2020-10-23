Türk-İş Başkanı Atalay'dan Destici'ye tebrik ziyareti

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BBP Genel Merkezi'ndeki ziyarette, Türk-İş Başkanı Atalay'ın yanı sıra Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı ve Deri-İş Sendikası Başkanı Musa Servi de hazır bulundu.
Yeniden genel başkan seçilen Destici'yi tebrik eden Atalay, "Mutlu olduk. Sendika olarak Sayın Destici'nin desteğini hep hissettik. 1 Mayıs İşçi Bayramı zamanında, işçinin hakları söz konusu olduğunda Sayın Mustafa Destici'nin varlığını hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
- "BBP her zaman çizgisinde yürür"
BBP lideri Destici ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"STK'ler bir ülkenin gelişimi konusunda önem arz etmektedir. Bu sebeple partimiz olarak desteği borç biliyoruz. BBP her zaman çizgisinde yürür. Bizim misyonumuz, devletimizin milletimizle gönül bağını sıkı tutabilmesini sağlamak. Bir gözlemci misali de devleti yönetenlerin eksiği, gediği varsa doğru bir dille ikaz etmektir. Devletimiz, her daim işçisinin yanında olmuştur. Derdini dinleyen, çözüm üretmeye çalışan, el uzatan bir anlayışla hizmet ediyoruz. Rabbim yolumuzdan ayırmasın."
- "Milli hasılayı yükseltecek olan güç işçidir, millettir"
Destici, Türkiye'nin çağ atlaması için işçi ve emekçinin de elinden geleni yapması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:
"Milli hasılayı yükseltecek olan güç işçidir, millettir. Devletimiz, olanakları sağlamakla mükellefken, işçinin de sınırları zorlayarak daha fazla üretmesi, çalışkan olması gerekiyor. Ben çiftçiyim, tarımla desteklemeliyim. Sen hayvancılık yapıyorsundur, en iyisini yapmalısın. O mühendistir, daha fazla çalışmalı. Bu sayede süper güç olan bir Türkiye görmek hayal olmaz."
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