Türk inşaat sektöründen BAE çıkarması

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) yatırım potansiyeline dikkati çekerek, "Hedef olarak birçok farklı konuda çok sayıda firmayla ticari görüşmeler yapmak yerine, öncelikle güçlü olduğumuz inşaat sektörünü seçtik. Önce buna odaklanıyoruz sonra enerji, dijital teknolojiler, sağlık ve diğer alanlar gelecek." diye konuştu.

Olpak, DEİK tarafından Dubai'de düzenlenen, Türk müteahhitler ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden inşaat sektörünü bir araya getiren "BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı"nın açılışında konuştu.

İnşaat sektöründe gerçekleşen bu toplantının devamının geleceğini vurgulayan Olpak, "4 ayda 4. kez buradayız. Bu noktaya çok önemli resmi ziyaretler ve karşılıklı toplantılar sonrasında geldik. İkili ticari ilişkilere baktığımızda 15 milyar dolar seviyesindeyken bunu 5 kat oranda kaybetmiş durumdayız. Şu an ilişkilerimiz daha iyi bir seviyeye geldi evet ama bundan sonra stratejik olarak ne yapılabilir buna bakacağız birlikte.

Bu toplantıda hedef olarak birçok farklı konuda çok sayıda firmayla ticari görüşmeler yapmak yerine, öncelikle güçlü olduğumuz inşaat sektörünü seçtik. Önce buna odaklanıyoruz sonra enerji, dijital teknolojiler, sağlık ve diğer alanlar arkasından gelecek." dedi.

Olpak, iki ülke arasındaki potansiyele değinerek, "Yüzlerce insanla bir araya gelmek yerine bir sektöre odaklanıp Türkiye'den ve BAE'den seçilmiş firmalarla buradayız. Hepimiz birçok konuyla ilgilenen iş insanlarıyız.

Yeni ticari anlaşmalar imzalamak kolay bir iş değil ama biz hem Türk tarafının hem de BAE tarafının bunun için hazır olduğunu biliyoruz. Bu çok önemli bir adım. Dubai'de Abu Dabi'de veya İstanbul'da yeni sektörler ve katılımla başka toplantıların da yapılacağını umuyoruz. Spesifik sektörel buluşmaların daha efektif sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

BAE-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve DAMAC Properties Yönetim Kurulu Başkanı Hussain Sajwani de, "Bizim iyi müteahhitlere ihtiyacımız var. Dubai'de gayrimenkul sektöründe bir artış bekliyoruz özellikle salgın sonrası. Burada büyük bir emlak talebi var. Benim firmam dahil herkesin önemli projeleri var ve bunları inşa edebilecek insanlara ihtiyacımız var. Müteahhit olarak size ihtiyacımız var. Dubai ve BAE'nin iyi yanı önemli bir talep bulunuyor burada ve yasal mevzuat gayet kolay." dedi.

Firmaların bir partner bulmadan da yatırım yapabileceğini söyleyen Sajwani, "Özellikle Abu Dabi ve Dubai'de çok önemli yeni projeler gelecek. Pazar çok rekabetçi ama açık. Türk müteahhitlerin de oldukça rekabetçi ve güçlü olduğunu biliyoruz. Umarım ayrılmadan birçok kontrat imzalarsınız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK EKONOMİK FIRSATLAR BULUYOR"

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ise bu toplantının yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İki ülke ekonomik ilişkilerinde yeni bir döneme girildi. Çok büyük ekonomik fırsatlar bulunuyor. Karşılıklı olarak çok önemli resmi ziyaretler gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerin hepsi sağlam sonuçlar getirdi. Ticaret ve yatırımlar için çok önemli adımlar atıldı." dedi.

Gerçekleşecek yeni toplantılarla ekonomik ilişkilerin daha da geliştiğinin görüleceğini vurgulayan Tunçer, "İki ülkenin politik liderleriyle birlikte, buradaki gibi iş adamları ve heyetleri ilişkilerin gelişmesinde çok önemli rol oynuyor. Eğer bir yardım gerekirse ve ilerisi için projelerde yapmamız gereken bir şey olursa biz burada her zaman için hazırız." şeklinde konuştu.

DEİK/Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz de son 3 ayda güzel temaslar yaptıklarını belirterek, "Gerek BAE hükümeti nezdinde gerekse özel sektörde özellikle gayrimenkulde inşaat alanında sanayi, kimya, petrol ve yenilenebilir enerji sektörlerinde ciddi projeleri konuşabilecek duruma geldik. Bu toplantıyı düzenlememizdeki amaç tamamen yapım ve yatırım üzerinde somut projeleri konuşmak. Türk firmaları 170 ülkenin üzerinde müteahhitlik yapıyor." yorumunu yaptı.

Yapılacak müteahhitlik alanındaki projeleri birlikte yapma arzusu içinde olduklarını bildiren Öz, "Türkiye'den çok önemli firmalarımız var burada. Ağırlıklı olarak gayrimenkul, turizm ve sanayi alanında firmalar var.

BAE'den de katılan firmaları yakından tanıdığım için çok yüksek derecede değerli firmalar olduğunu biliyorum. Bu ikili görüşmeler çerçevesinde daha rahat konuşabilecek ve projelerin detaylarına girebilecek konumdayız. 3. ülkelerde mutlaka güçlerimizi birleştirerek Irak, Suriye, Libya gibi ülkelerde iş birliğimiz artırabiliriz." dedi.

TOPLANTILAR FARKLI SEKTÖRLERDE DEVAM EDECEK

Toplantıda verilen bilgilere göre, Türk inşaat firmaları, BAE’de bugüne kadar yaklaşık 13 milyar dolar değerinde 141 proje üstlenirken, konut ve turistik tesis, havalimanı, demir yolu ve kara yolu gibi birçok altyapı projelerini gerçekleştirdi. 2020'de Abu Dabi hükümeti, eğitim, ulaşım ve belediye işleri dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 2,72 milyar doların üzerinde altyapı ortaklığı projelerini satın almak için iddialı bir plan açıklamıştı.

Bugün "inşaat ve müteahhitlik" başlığında toplanan Türkiye ile BAE iş dünyası temsilcileri, gelecek süreçte "dijital teknolojiler, Türkiye'deki yatırım alanları, katılım bankacılığı ve 3. ülkelerde iş birliği" konularında da bir araya gelecek.

Yuvarlak masa toplantısına Türkiye'den ve BAE'den çok sayıda inşaat firması temsilcisi katılırken, projeler üzerine şirket sunumları ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi.