Türk HPB Cerrahi Kongresi 9 Eylül’de başlıyor

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Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği tarafından 2 yılda bir yapılan ulusal HPB cerrahisi kongresinin on beşincisi ve HPB hemşireliği kongresinin altıncısı 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da “15. Türk HPB Cerrahi Kongresi ve 6. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi” olarak düzenlenecek.

Genel Sekreterliğini İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem İbiş’in üstlendiği Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği’nin organize ettiği kongreye ilişkin dernekten yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kongre düzenleme kurulu olarak, karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıklarının tedavisinde meydana gelen hızlı değişimleri ve bu alanda gelişen tıp teknolojilerini camiamızın değerli üyeleriyle konuşmak ve tartışmak üzere etkili bir program hazırlamayı planladık. Bu amaçla alanında söz sahibi hocalarımızın yer aldığı bilimsel kurulumuzun önerisi doğrultusunda programımızı şekillendirdik. Kongremizde minimal invaziv HPB cerrahisi, kadavra organ cerrahisi ve cerrahlara yönelik radyoloji konularını içeren atelye çalışmaları ve kongremizin ilk gününde bir HPB eğitimi çalıştayı olacaktır. Kongremizin ana başlıklarını oluşturan konular yerli ve yabancı davetlilerimiz tarafından multidisipliner bir yaklaşımla tartışılacaktır. Bu amaçla farklı disiplinlerden ve derneklerden çalışma arkadaşlarımızın bizimle kongremizde buluşacaklarını sizinle paylaşmak isteriz. Kongremizde bildirilerimiz poster, sözlü ve video bildiri şeklinde olacak ve bu bildiriler içinden jürimiz tarafından uygun görülenlere çeşitli ödüller verilecektir.”