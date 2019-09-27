Dikotomi; ilk defa Yunan Filozof Zeno tarafından kullanılan ve hareketin, matematiksel bir formülle imkansızlığını açıklamaya çalışan bir paradokstur.

Bu paradoks aynı zamanda kararsızlık ve zıtlık hislerini açıklamak için de kullanılır. Bu duygu bozukluğu kişilerin hiçbir zaman anı yaşayamamasına neden olur, çünkü bu kişiler daima diğer seçenekleri düşünür ve bitmek bilmeyen bir rahatsızlık içindedirler.

Emre Ezelli bu sergisinde de, önceki işlerinde gördüğümüz gibi buluntu malzemelerle çalışıyor, ancak bu defa malzemesi değişik özelliklere sahip kağıtlardan oluşuyor.

Bu kağıtlar kitap ve dergilerden topladığı görsellerle bir araya gelerek kolajlar oluşturuyor. Kolajlarda gördüğümüz karakterlerin ise her birinin farklı bir hikayesi var.

Bu hikayeler Ezelli’nin günlük hayatında karşılaştığı diyaloglardan, okuduğu kitaplardan ve veya izlediği tiyatro ve sinema sahnelerinden ilham alıyor. Ezelli bunların alt metinlerini etiket makinesi ile basıyor.

Dikotomiyi her bir işte açıkça görmesek de, hikayelerin arka planı ve üretim biçimleri dinlendiğinde paradoksun nasıl sergiyi şekillendirdiği görülebiliyor.

Ezelli Dichotomy sergisinde, yarattığı aklı karışık karakterlere hikayelerini anlatabilecekleri bir yer veriyor.