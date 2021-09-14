Türk Hemşireler Derneğinden, İstanbul'daki sahte aşı kartı soruşturmasına ilişkin açıklama

Dernekten yapılan açıklamada, İstanbul'da özel bir hastanede para karşılığında aşı yapılmadan aşı kartı düzenlendiğine yönelik haberlerin basında yer aldığı belirtildi.
Derneğin süreci üzüntü ve endişe ile takip ettiği bildirilen açıklamada, "Bu şekilde hemşirelik mesleğinin etik ve ahlaki değerleri ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bir olayda hemşirelik mesleğinin adının geçmesinden dolayı üzgünüz." denildi.
Konuya ilişkin haberlerde toplumun güvenini sarsacak şekilde hemşirelik mesleği ön plana çıkarılırken, gözaltına alındığı bildirilen diğer üç kişinin mesleğine, çalışma pozisyonuna ve olayın gerçekleştiği hastanenin adına yer verilmemesi nedeniyle kızgın ve endişeli olunduğu bildirilen açıklamada, bazı noktaların aydınlatılmasının toplum sağlığı ve toplumun sağlık çalışanına duyduğu güveni korumak açısından önemli olduğu vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sürece dahil oldukları iddiası ile gözaltına alınan kişilerin meslek unvanlarının ne olduğu, satıldığı iddia edilen aşıların işe yarar kalmasını sağlamak için gerekli soğuk zincir şartlarının nasıl sağlandığı, toplumun tümünün aşılanması için ciddi bir çaba sarf edilirken, yoldan geçen vatandaşın bile ücretsiz aşılanmak için davet edildiği, vatandaşın hangi aşıyı olacağını seçebildiği koşullarda aşı için kimin, kimlerin ne amaçla para ödediği, boş aşı şişelerine kimlerin ne amaçla para ödediği, toplumumuzda aşı olmak için para ödeyen bir grup varsa bu dezavantajlı grubun kimler olduğu ve toplum bağışıklığı açısından önemli olan bu kayıt dışı grubun nasıl oluştuğu soruları bir an önce kamuoyuna açıklanmalıdır."
Açıklamada, sağlık çalışanlarının insanüstü çabasıyla yürütülen salgınla mücadeleye ciddi zarar verecek aşı karşıtı eylemlerin hız kazandığı bu günlerde, medya daha etik ve duyarlı olmaya, kanıt bulunmadan iddialar üzerine haber yapmamaya, halk ise sağduyulu olmaya davet edildi ve kamuoyundan "olaya karışan kişiler eğer hemşire ise hemşirelik mesleğinin bu istisna kişilerle değerlendirilmemesi" istendi.
İstanbul Bahçelievler'de Kovid-19 aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla 3'ü hemşire olmak üzere 6 hastane çalışanı gözaltına alınmış, hemşireler tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!