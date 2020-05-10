Türk hayırseverlerden Etiyopya'daki Müslümanlara ramazan kumanyası

Kanada'da yaşayan Türklerden Necati Erilli'nin, Kanada, ABD ve Türkiye'deki hayırseverlerden topladığı yardımlarla hazırlanan 50 tonluk ramazan gıda yardımı, Addis Ababa'nın kenar mahallelerinde yaşayan 5 bine yakın Müslüman'a dağıtıldı.
Yardımlarla ilgili AA muhabirine konuşan Erilli, "Etiyopya, benim gönlümde sahabelerimizi ağırlayan Habeşistan olarak yer etmiş durumda. Zulümden kaçan Müslümanlara kucak açan bu beldeye, çok farklı bir muhabbetim var." dedi.
Erilli, Etiyopya'ya yardımları 9 yıl önce başlattığını belirterek, şöyle devam etti:
"Bu seneki yardımı da bizzat kendim gidip dağıtmak istedim ancak virüs salgını nedeniyle çıkamadım. Bugüne kadar binlerce kardeşimizin kurbanlarını vekalet yoluyla orada kestik. Onlarca mescit ve derslik açtık. Biz gittiğimizde tahta tabletlere yazılmış metinlerden Kur'an okuyorlardı. Binlerce Kur'an-ı Kerim ve elif cüzü dağıttık. Onlarca su kuyusu açtık, kuyu açamadığımız yakın köylere bu kuyulardan boru döşeyip su götürdük. Bugüne kadar hiçbir resmi makamdan tek kuruş yardım almadan, hayırsever kardeşlerimizin bağışlarıyla 300 bin doların üzerinde bir hizmet gerçekleştirdik. Ömrüm oldukça ve sağlığım yettiğince de bu hizmete devam edeceğim."
Erilli, bu yıl Kurban Bayramı için de hazırlık yaptıklarını ancak Kovid-19 nedeniyle bir engelle karşılaşmaları halinde vekaletini alacakları kurbanları farklı bir yolla keseceklerini kaydetti.
Addis Ababa'daki ramazan kumanyası dağıtımını organize eden yerel gönüllülerden imam Ebu Bekir Ahmed de hayırseverlere teşekkür etti.
Ahmed, "Ramazan ayında bizleri yine unutmayan ve yalnız bırakmayan Türkiyeli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu yardımlar, fakirlikten de öte aç durumdaki bu kardeşlerimiz için çok anlamlı oldu. Allah bu organizasyonu gerçekleştirenlerden razı olsun." diye konuştu.
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