THY ile Hava iş maaş zammında anlaştı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında imzalanan anlaşmaya göre Türk Hava Yolları çalışanları yılın ikinci altı aylık dilimi için ilk altı ay enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 oranında maaş zammı alacak. Toplam yüzde 18.45 olarak yansıyacak zam oranı Türkiye’de görevli çalışanlar ile operasyonları başlayan hatlarda görev yapan yurtdışı çalışanları kapsayacak.
"GÜNEŞ BİZİM İÇİN YENİDEN DOĞUYOR"
Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, ”Kovid_19 salgını havacılık endüstrisi için tsunami etkisi yaratırken Türk Hava Yolları tüm çalışanlarının çabası ve fedakârlığıyla güçlü durmayı başardı. Çünkü biz iş arkadaşı olmanın ötesinde büyük bir aileyiz ve ailemizin her ferdi bu karanlık dönemde üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Şimdiyse güneş bizim için yeniden doğuyor. Yakın gelecekte çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğimize inanıyorum. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza ve başta Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Sn. Ali Kemal Tatlıbal olmak üzere yetkili sendika temsilcilerine teşekkür ederim.” dedi
25 BİN ÇALIŞANLA İLGİLİ İMZA ATILMIŞTI
Türk Hava Yolları’nı ve çalışanlarını salgının yıkıcı ekonomik etkilerinden korumak amacıyla 2020 yılının ekim ayı itibarıyla önemli tedbirler alınmış ve bu kapsamda, bayrak taşıyıcı havayolu ile yetkili çalışan sendikası Hava-İş yaklaşık 25 bin Türk Hava Yolları çalışanının ücretlerini yeniden düzenleyen bir protokol imzalamıştı. Protokolde, istihdamın kesintisiz devamının sağlanması ve şirket gelir-gider dengesinin korunması amaçlanmıştı.
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