AA

Türk Hava Yolları, 23 Nisan'da gerçekleştirdiği 1653 uçuş ve 278 bin 299 yolcu rekorunu geride bırakıyor.

Şirket, 23 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında iç ve dış hat olmak üzere toplam 204 ek sefer düzenleyeceğini de, belirtti. Bu uçuşların 198'i İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşecek.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rekora doymadıklarını belirterek, "Gurbetten sılaya uzanan kanatlarımızın birinde 1664 sefer, ötekinde ise vuslata erdireceğimiz 285 bin 877 misafirimizi taşırken, şirketimiz tarihinin günlük uçuş ve yolcu rekorunu kırıyoruz. Bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya ve yüksekten uçmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO