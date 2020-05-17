23 Nisan`ın 100`üncü yılında gökyüzünde dünyanın en büyük bayrağını açmıştı Türk Hava Yolları. Ankara`dan havalanmış, ay yıldızı gökyüzüne nakşetmişti. Türk Hava Yolları, bu kez de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına özel tarihi bir uçuşa hazırlanıyor. Tarihi uçuş İstanbul`dan başlayacak. Milli Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun`a düzenlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün Milli Mücadele`yi başlatmasından 101 yıl sonra yapılacak uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek. 19 Mayıs gününe özel milyonlarca vatandaş Türk Hava Yolları tarihi yolculuk bileti sahibi oluyor. Peki THY hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? Türk Hava Yolları tarihi yolculuk bileti için TIKLA...