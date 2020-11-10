Türk Hava Yolları set vermedi

Salon: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy

Hakemler: Alessandro Cerra (İtalya),Zdravko Zdraveski (Kuzey Makedonya)

Türk Hava Yolları: Polen Ünver, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Nursevil Gökbudak, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç (Merve Dalbeler Aslan)

OK Kastela: Nincevic, Stanovic, Parcina, Mioc, Strize, Prkacin (Ucovic, Dolonga, Matas, Zizanovic)

Setler: 25-16, 25-7, 25-12

Süre: 58 dakika (23, 17, 18)