Türk Hava Yolları'ndan uyarı! 6 Eylül'de başlıyor

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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli bir uyarıda bulundu.

Ekşi açıklamasında, "Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya aşı kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, negatif olduğunu ibraz edecektir" ifadelerini kullandı.

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