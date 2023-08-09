Türk Hava Yolları kabin memuru alımı son başvuru ne zaman? İşte THY kabin memuru alımı şartları!
Türk Hava Yolları 15 bine yaklaşan kabin ekibine yeni üyeler kazandırmak için, kadın kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Yaşanan bu gelişme, THY kabin memur alımı şartları ve başvuru tarihlerini gündeme getirdi. Başvuru tarihini kaçırmak istemeyen adaylar, Türk Hava Yolları kabin memuru alımı son başvuru tarihini gündemine aldı. İşte 2023 THY kadın kabin memuru alımı şartları ve başvuru tarihleri...
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THY kadın kabin memur alımına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde kadın kabin memuru alımı yapacağını duyurmuştu. Peki, "Türk Hava Yolları kabin memuru alımı son başvuru ne zaman? THY Kabin memuru alımı şartları nelerdir?" İşte Türk Hava Yolları kabin memuru ilanına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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2023 THY KADIN KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Türk Hava Yolları kabin memuru ilanına ilişkin başvuruların 10 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar yapılabileceği açıkladı.
Başvuru işlemleri saat 16.00’a kadar alınırken değerlendirme süreçlerine ise Eylül ayı itibarıyla başlanacak.
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THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ve işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek; bu belgelerin onaylanması sonrasında ise adaylar eğitime yönlendirilecektir.
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TÜRK HAVA YOLLARI KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELER?
•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
•01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak
•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.
•Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.
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Fiziksel Koşullar
•160-180 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.)
•Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Görselde belirtilen beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)
•Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı” doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.
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Sağlık Koşulları
•İşe alım süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.
•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.
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•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezi'nden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday, işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
•Adaylar, işe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadırlar. İşe başladıktan sonra tıbbi özgeçmişindeki beyan etmediği hastalık tanısı tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari sürece dair herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.