Türk Hava Yolları elendi!

Dukla: 2 - Türk Hava Yolları: 3

Salon: Dukla Liberec

Hakemler: Sanja Miklosic​​​​​​​ (Slovenya), Ricardo Ferreira (Portekiz)

Dukla: Sulcova, Blazkova, Dubianska, Nova, Necasova, Kvapilova (Kolarova, Dostalova, Kojdova, Kohoutova)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, İrem Çor, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Ada Germen, Carlini, Kingdon Rishel)

Setler: 25-23, 25-16, 16-25, 23-25, 10-15

Süre: 113 dakika (23, 22, 26, 27, 15)