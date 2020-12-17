İspanya'nın Las Palmas kentindeki Insular Spor Salonu'nda tek maç eleme usulü oynanan çeyrek final mücadelesinde, Türk Hava Yolları ile Fransa'nın Vandoeuvre Nancy ekibi karşılaştı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Türk Hava Yolları, 25-21, 25-21 ve 25-19'luk setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.