Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş

Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Kingdon, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen)

SarıyerBelediyespor: Mısra Aşçı, Bashnakova, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, İrem Çor, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu, Gizem Düzeltir, İkbal Albayrak)

Setler: 25-20, 25-19, 25-9

Süre: 77 dakika (26, 29, 22)