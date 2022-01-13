Salon: Burhan Felek

Hakemler: Sadettin Deneri, Recep Karakoç

Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Bahar Guidetti, Carlini, (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, İrem Çor)

Kuzeyboru: Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Dikmen, Arelya Karasoy, (Dilek Kınık, Hande Korkut, Ezgi Akyaldız, Elif Boran, Simay Gazi, Işıl Öz)

Setler: 25-16, 25-22, 25-19

Süre: 77 dakika (24, 27, 26)