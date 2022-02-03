Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Nurper Özbar (Türkiye)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Dixon, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Polen Ünver, Ada Germen, Kingdon, İrem Çor)

Igor Gorgonzola Novara: Washington, Hancock, Bosetti, Chirchella, Montebeller, Dealdorop (Imperiali, Battistoni, Dodorico)

Setler: 25-21, 17-25, 25-23, 25-16

Süre: 109 dakika (28, 25, 29, 27)