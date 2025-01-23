Türk Hava Yolları: 3 - Asterix Avo Beveren: 0 | MAÇ SONUCU
Türk Hava Yolları (THY), 2025 Kadınlar CEV Kupası Play-Off Turu ikinci maçında Belçika ekibi Asterix Avo Beveren'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
2025 Kadınlar CEV Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Türk Hava Yolları, play-off turu ikinci maçında sahasında Belçika'nın Asterix Avo Beveren takımını konuk etti. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmadan 25-19, 25-23 ve 25-17’lik setler sonucunda 3-0 galip ayrılan THY, çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Türk Hava Yolları, çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan Polonya'nın BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala takımıyla eşleşti.