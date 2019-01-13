Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarından önemli satır başları;



- "Türk hava sahasında geçen yılın sonu itibarıyla gerçekleşen uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,4 arttı"



- "Geçen yıl Türk hava sahasında 474 bin 987'si transit üst geçiş olmak üzere, toplam 2 milyon 17 bin 763 uçuş gerçekleşti. Bu da ortalama 15 saniyede bir uçağa karşılık geldi"