Türk gözlemci 'Macellan puhusu'nu Arjantin'de görüntüledi
Sarı gözleri ve iri boynuzlarıyla dikkati çeken Macellan puhusu (Bubo magellanicus/İri Boynuzlu Baykuş), ünlü kuş gözlemcisi ve yaban hayatı araştırmacısı Emin Yoğurtcuoğlu tarafından Arjantin'de görüntülendi
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2024'ün son günlerinde kuş gözlemcilerini ve yaban hayatı araştırmacılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
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Yerküre üzerinde soyları azalan kuş türlerinin izinden giden kuş gözlemcisi ve yaban hayatı araştırmacısı Emin Yoğurtcuoğlu, Arjantin'in Santa Cruz eyaletinde yer alan Patagonya'nın vadilerinden birinde bir çift Macellan puhusu görüntüledi.
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GÜNEY AMERİKA'DA YAYGINLIK GÖSTERİYOR
Macellan puhusu, Güney Amerika'da Peru'nun merkezi bölgesinden güneydeki Tierra del Fuego takımadalarına kadar olan bölgede yaygınlık gösteriyor.
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Yüksek bölgelerde yaşayan iri boynuzlu baykuş, siyah kenarlı yüzü, yoğun çizgili karnı, boynunda bir gerdanlık gibi uzanan beyaz tüyleri ve keskin sarı gözleriyle dikkati çekiyor.
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Açık ormanlardan tarla alanlarına, çayırlara kadar çok çeşitli habitatlarda yaşayan Macellan puhusu, çiftli bir ötüş yapıyor ve bu bazen düşük bir mırıldanma sesiyle de devam ediyor.
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"HAYATIMIN EN İLGİNÇ ANLARINDAN BİRİ"
Yoğurtçuoğlu, dağlık bir alanda Macellan puhusu ile yaşadığı anlara ait görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak, yaşadığı deneyimi "Hayatımın en ilginç anlarından biri" şeklinde nitelendirdi.
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Bir dişi ve bir erkek Macellan puhusunu görüntüleyen Yoğurtçuoğlu, Patagonya vadilerinde 3 gün boyunca bu güzel baykuşların yanında 1 saat geçirdiğini belirtti.
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Yoğurtçuoğlu, "Bütün bu hikayede en etkilendiğim kısım, dişi puhunun öterken ağzının dibinde onu dinlemek oldu" ifadesini kullandı.
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Yoğurtçuoğlu'nun tıpkı bir muhabir gibi Macellan puhusuna elindeki telefonu ve ona bağlı mikrofonu uzatarak bu güzel baykuşla 'röportaj' yaptığını söylediği anlara dair görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.
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