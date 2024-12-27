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        Haberler Yaşam Türk gözlemci 'Macellan puhusu'nu Arjantin'de görüntüledi

        Türk gözlemci 'Macellan puhusu'nu Arjantin'de görüntüledi

        Sarı gözleri ve iri boynuzlarıyla dikkati çeken Macellan puhusu (Bubo magellanicus/İri Boynuzlu Baykuş), ünlü kuş gözlemcisi ve yaban hayatı araştırmacısı Emin Yoğurtcuoğlu tarafından Arjantin'de görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:49 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:51
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          2024'ün son günlerinde kuş gözlemcilerini ve yaban hayatı araştırmacılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

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          Yerküre üzerinde soyları azalan kuş türlerinin izinden giden kuş gözlemcisi ve yaban hayatı araştırmacısı Emin Yoğurtcuoğlu, Arjantin'in Santa Cruz eyaletinde yer alan Patagonya'nın vadilerinden birinde bir çift Macellan puhusu görüntüledi.

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          GÜNEY AMERİKA'DA YAYGINLIK GÖSTERİYOR

          Macellan puhusu, Güney Amerika'da Peru'nun merkezi bölgesinden güneydeki Tierra del Fuego takımadalarına kadar olan bölgede yaygınlık gösteriyor.

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          Yüksek bölgelerde yaşayan iri boynuzlu baykuş, siyah kenarlı yüzü, yoğun çizgili karnı, boynunda bir gerdanlık gibi uzanan beyaz tüyleri ve keskin sarı gözleriyle dikkati çekiyor.

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          Açık ormanlardan tarla alanlarına, çayırlara kadar çok çeşitli habitatlarda yaşayan Macellan puhusu, çiftli bir ötüş yapıyor ve bu bazen düşük bir mırıldanma sesiyle de devam ediyor.

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          "HAYATIMIN EN İLGİNÇ ANLARINDAN BİRİ"

          Yoğurtçuoğlu, dağlık bir alanda Macellan puhusu ile yaşadığı anlara ait görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak, yaşadığı deneyimi "Hayatımın en ilginç anlarından biri" şeklinde nitelendirdi.

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          Bir dişi ve bir erkek Macellan puhusunu görüntüleyen Yoğurtçuoğlu, Patagonya vadilerinde 3 gün boyunca bu güzel baykuşların yanında 1 saat geçirdiğini belirtti.

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          Yoğurtçuoğlu, "Bütün bu hikayede en etkilendiğim kısım, dişi puhunun öterken ağzının dibinde onu dinlemek oldu" ifadesini kullandı.

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          Yoğurtçuoğlu'nun tıpkı bir muhabir gibi Macellan puhusuna elindeki telefonu ve ona bağlı mikrofonu uzatarak bu güzel baykuşla 'röportaj' yaptığını söylediği anlara dair görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

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