Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9. maddesine şu fıkra eklendi:

“Nar ekşisine nar, nar suyu ve/veya nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemez. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurtiçinde piyasaya arz edilemez.”

Söz konusu fıkra kapsamında yurtiçinde satışı yasaklanan ürünler 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren piyasada bulunamayacak.