23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Geriatri Derneğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemler hatırlatıldı.
Dünyada pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 ile ilgili her düzeyde ve bölgede önlemler alındığı anımsatılan açıklamada, hastalığın henüz aşısı ve netleşmiş bir tedavi seçeneği olmadığı için önerilerin çoğunlukla korunma stratejileri üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.
Bilimsel çalışmalardan elde edilen verilerin, yaşlılık döneminin hastalık için riskli gruplar arasında olduğunu ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralandı:
"El hijyenine dikkat ediniz. Sık aralıklarla ellerinizi en az 20 saniye sabun ve su ile ovarak yıkayınız. Sabunun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikler kullanılabilir.
Hapşırırken, öksürürken, tek kullanımlık kağıt mendil ile ağzınızı ve burnunuzu kapatınız. Kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda dirsek içini kullanınız. Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayınız.
Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza, burnunuza dokunmayınız.
Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilere aranıza en az 3-4 adım mesafe koyunuz.
Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayınız.
Tokalaşma, sarılma gibi yakın temastan özenle kaçınınız.
Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçiriniz. Ziyaretçi kabul etmeyiniz.
Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırınız.
Kapı kolları, lavabo gibi her gün kullanılan yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyiniz.
Havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmayınız.
Bol sıvı tüketiniz, yeterli ve dengeli besleniniz, uyku düzeninize dikkat ediniz.
Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyiniz ve maske takmadan dışarı çıkmayınız.
Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurunuz."
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