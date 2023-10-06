'Türk Gemisi Mayına Çarptı' iddialarına Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yanıt

REKLAM advertisement1

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 'Türk Gemisi Mayına Çarptı' iddialarına ilişkin X adlı platform üzerinden açıklama yayınladı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Türk Gemisi Mayına Çarptı" iddialarına ilişkin açıklamamızdır. pic.twitter.com/j3HfXDIXQZ — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) October 6, 2023

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Batum Limanı'ndan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na rotası bulunan Türk bayraklı Kafkametler gemisi 05.10.2023 tarihinde Romanya/Sulina açıklarında seyir halinde iken geminin 15-20 metre gerisinde bir patlama yaşanmıştır. Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimizce gemi ve işletici şirket ile temas kurulmuştur. Söz konusu patlama gemide gerçekleşmemiş ve herhangi bir mayın patlaması olabileceğine dair bulgu edinilmemiştir. Gemide herhangi bir hasar bulunmamakta olup, gemi yükünü Ukrayna'nın İzmail Limanı'na ulaştırmak üzere seyrine devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

REKLAM

OLAY

Reuters, Türk bayraklı kargo gemisinin Karadeniz açıklarında mayına çarptığını ve geminin hafif hasar aldığını yazmıştı.

Denizcilik ve güvenlik kaynakları Reuters'a, geminin hafif hasar aldığını, mürettebatın güvende olduğunu söylemişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.